Москва, , 12:22 — REGNUM С мнением, что цифровизация не оказывает негативного влияния на человека, согласны более половины жителей России (52%). Противоположное мнение у 40%. Об этом свидетельствует опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Цифровизация Mos.ru

Чаще всего положительно высказываются о цифровизации люди 35−44 лет (57%) и люди с высшим образованием (55%). Не видят угрозы в новых технологиях большинство жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек и люди с доходом 50−100 тыс. рублей (по 60%).

Среди негативных последствий противники цифровизации называют утрату личных границ (37%), безработицу, вызванную роботизацией (19%), снижение уровня образования (18%), сокращение живого общения (13%) и снижение уровня культуры (11%).

Опасаются замены человека роботами (и как следствие безработицы) 25% граждан, больше всего люди со средним и неполным образованием (33%).

ИА REGNUM ранее сообщало, важное условие независимости государств — это технологическое лидерство, в этом уверены 82% жителей России.

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