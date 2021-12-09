Калуга, , 12:47 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 198 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 декабря. Днём ранее, 8 декабря, в регионе было зарегистрировано 205 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 013 человек, 57 355 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1089 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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