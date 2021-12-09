Джакарта, 9 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Число погибших в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии увеличилось до 43 человек, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

В национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий в Индонезии заявили, что число жертв, погибших в результате извержения Семеру, увеличилось на четыре человека, в результате чего общее количество достигло 43 человек.

Кроме того, 104 человека получили ранения, из них 32 человека получили серьезные травмы, а 82 человека получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 39 человек стали жертвами извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии.