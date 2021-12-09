Челябинск, 9 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Челябинске определились с местами торговли ёлками. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ёлочный базар

Всего в разных районах города откроют 93 ярмарки. На них так же можно будет приобрести другую новогоднюю атрибутику. Желающие получить разрешение на такую торговлю и место на ярмарке могут обратиться в администрацию соответствующего района.

За торговлю в неустановленных местах законодательством предусмотрена административная ответственность, напоминают в мэрии.