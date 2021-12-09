Воронеж, , 12:17 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 688 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 9 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне, 8 декабря, сообщалось о 701 новом заразившемся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный прирост пациентов с COVID-19 в регионе зафиксирован на уровне ниже 700 случаев впервые с 21 октября. Всего же с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 183 795 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 129 510 человек, за последние сутки выписаны 633 пациента.

Число умерших от COVID-19 воронежцев на 9 декабря составило 9 368 человек — это на 65 человек больше, чем значилось в статистике 8 декабря (9303). При этом согласно федеральным данным, в Воронежской области скончались 6 140 с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки умерли 39 человек.

На утро 9 декабря в Воронежской области от коронавируса привились 1 201 458 человек, в том числе завершили вакцинацию 1 100 808 воронежцев. Ревакцинацию прошли уже 162 163 воронежцев.