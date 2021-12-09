Киев, , 12:17 — REGNUM Никто в Москве не ждёт никаких уступок от Киева, он должен просто выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 декабря, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией, если аналогичные шаги сделает Москва.

« При чтении этого заявления Дмитрия Кулебы вспомнилось стихотворение Марины Цветаевой «Читатели газет». Их, этих читателей, накачивают пустотой, или, как ещё говорит поэт, тщетой, а они её глотают…

Вот и министр иностранных дел Украины пытается накачать нас и весь мир пустотой. В его заявлении нет ни грана содержания. Никто в Москве никаких уступок от Киева не ждёт — он должен просто выполнить свои обязательства по Минским соглашениям 2015 года по урегулированию конфликта в Донбассе и прекратить превращать свою территорию в русофобский военный плацдарм.

Смешно также слышать из Киева пожелания о «рациональности и законности». Рационально было бы Киеву прекратить наращивание своей военной группировки на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР и вблизи российской и белорусской границы. Принцип законности требует от Киева прекратить преследования политических оппонентов, восстановить свободу СМИ, отказаться от языковой и культурной дискриминации своих русских граждан.

«Что ни столбец — навет, что ни абзац — отврат…», — пишет о таких, как Кулеба, «авторах» Цветаева…