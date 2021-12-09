Новосибирск, , 12:16 — REGNUM Полицейские сегодня утром, 9 декабря, пришли домой к жительнице Новосибирска, которая участвовала в акции протеста против QR-кодов на Монументе Славы 5 декабря. Об этом рассказал общественник Михаил Кондрюков.

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«По словам общественника Михаила Кондрюкова, они стучали в дверь и окна квартиры, где проживает сибирячка, а также дергали ручки. Юлия побоялась открыть дверь полицейским — посчитала, что они ведут себя агрессивно. Михаил приехал на место и попросил стражей порядка объяснить цель визит, но ответа не последовало», — пишет «НДН. инфо».

Уточняется, что женщине вручили повестку. Общественнник предположил, что, видимо, составлен протокол за отсутствие маски во время акции протеста.

Местные СМИ отметили, что полицейские приходили ещё к нескольким участникам акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в Новосибирске 5 декабря прошла вторая акция против обязательной вакцинации от коронавируса и QR-кодов — возле Монумента Славы собралось около 50 человек.

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