Новосибирск, 9 декабря 2021, 12:16 — REGNUM Полицейские сегодня утром, 9 декабря, пришли домой к жительнице Новосибирска, которая участвовала в акции протеста против QR-кодов на Монументе Славы 5 декабря. Об этом рассказал общественник Михаил Кондрюков.

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«По словам общественника Михаила Кондрюкова, они стучали в дверь и окна квартиры, где проживает сибирячка, а также дергали ручки. Юлия побоялась открыть дверь полицейским — посчитала, что они ведут себя агрессивно. Михаил приехал на место и попросил стражей порядка объяснить цель визит, но ответа не последовало»,пишет «НДН. инфо».

Уточняется, что женщине вручили повестку. Общественнник предположил, что, видимо, составлен протокол за отсутствие маски во время акции протеста.

Местные СМИ отметили, что полицейские приходили ещё к нескольким участникам акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в Новосибирске 5 декабря прошла вторая акция против обязательной вакцинации от коронавируса и QR-кодов — возле Монумента Славы собралось около 50 человек.

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