Черкесск, , 12:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного случая летального исхода от COVID-19. Такая ситуация отмечается впервые за последние две недели. Двумя днями ранее в регионе фиксировалось по три смерти больных от COVID-19. Общее число скончавшихся от опасной инфекции в республике составило к 9 декабря 886 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение 509 жителей региона. Остальные больные — 2864 человека — лечатся амбулаторно. За прошедшие сутки выявлено еще 67 заразившихся коронавирусом. Это наименьший показатель за последние полтора месяца.

Общее число носителей коронавируса достигло в Карачаево-Черкесии 30 761 человека, из них вылечились 26 502 пациента. Уровень коллективного иммунитета составляет к 9 декабря 36,2%.