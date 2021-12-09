Москва, , 12:14 — REGNUM За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве выросло на 2948, сообщает 9 декабря столичный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее выявили 3004 случая заражения вирусом, а суммарное число подтверждённых исследованиями заражений достигло в столице 1 974 899.

За сутки 845 человек госпитализировали в стационары, на ИВЛ в настоящее время находятся 560 заболевших.

В столичном штабе напомнили, что добиться победы над пандемией можно при помощи вакцинации, призвав сделать прививку.