Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростовской области 9 декабря проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В муниципальных образованиях Ростовской области в течение дня запланированы уроки мужества, художественные выставки, фестивали и тематические конкурсы. На встречах со школьниками педагоги рассказывают о подвигах, совершённых дедами и прадедами. У воинских мемориалов проходят митинги, участники которых чтут память Героев Отечества и возлагают цветы.

Вместе с тем продолжается реализация онлайн-проекта «Солдаты Победы», в рамках которого фотографии фронтовиков, находящиеся в фондах музея, публикуются в социальных сетях.