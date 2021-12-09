Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Ростовской области 9 декабря проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

В муниципальных образованиях Ростовской области в течение дня запланированы уроки мужества, художественные выставки, фестивали и тематические конкурсы. На встречах со школьниками педагоги рассказывают о подвигах, совершённых дедами и прадедами. У воинских мемориалов проходят митинги, участники которых чтут память Героев Отечества и возлагают цветы.

Вместе с тем продолжается реализация онлайн-проекта «Солдаты Победы», в рамках которого фотографии фронтовиков, находящиеся в фондах музея, публикуются в социальных сетях.