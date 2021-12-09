Москва, , 12:09 — REGNUM Замедление экономики КНР связано с завершившимся восстановительным отскоком китайской и мировой экономики в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Другим фактором стал рост мировых цен на продовольствие на 29% по данным продовольственной организации ООН, что значимо увеличило расходы на питание большинства небогатых семей и сократило расходы на бытовую электронику и одежду, — сказал Ануреев. — Снизившийся спрос на эти и другие традиционные товары китайского экспорта попытались прикрыть логистическими проблемами, которые также стали объяснением роста цен уже на эти товары. В результате проявилась стагфляционная спираль сочетания роста цен и снижения физических объемов производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал The Economist сообщил, что замедление экономического роста в Китае может нанести урон мировой стабильности во всех отраслях.