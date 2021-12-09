Бухарест, , 12:09 — REGNUM Правительство Румынии рассматривает возможность введения нового налога на использование подержанных автомобилей, не соответствующих европейским стандартам выброса CO2. Об этом 9 декабря в эфире Бухарестского телевидения заявил румынский министр окружающей среды Танцош Барна.

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По словам министра, в настоящее время абсолютное большинство легковых автомобилей и большинство грузовиков в Румынии «давно исчерпали свой ресурс», и в настоящее время представляют серьезную угрозу для экологической ситуации региона.

«Наша задача заключается в стимулировании приобретения гражданами современных качественных и безопасных машин, — отметил, в частности, он. — Наряду с увеличением суммы налогообложения для владельцев старых транспортных средств, Бухарест окажет финансовую поддержку лицам, приобретающим новые машины».

Т. Барна подчеркнул, что такой поддержкой может быть бесплатная регистрация и льготы при техническом обслуживании автомобиля выпуска 2020−2021 годов.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день каждый второй автомобиль в Румынии эксплуатируется на протяжении последних 10 — 15 лет. В ряде районов страны по-прежнему курсируют машины, произведенные в 1950-х годах.

Дата введения новых сборов не называется.