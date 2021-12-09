Париж, 9 декабря 2021, 12:06 — REGNUM Кандидат от социалистов Анн Идальго призвала к организации праймериз левых, чтобы выдвинуть общую кандидатуру на президентских выборах во Франции, сообщает Le Figaro.
«Левые должны объединиться, собраться вместе, чтобы прийти к власти. Мы должны организовать праймериз», — заверила Анн Идальго.
Ранее бывший министр экономики Франции Арно Монтебург выступил с аналогичным призывом, отметив слабость левых кандидатов.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции призвал к «мирным отношениям» с Алжиром.
Читайте ранее в этом сюжете: Франция продолжает укреплять отношения с Алжиром