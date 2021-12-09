Москва, , 12:13 — REGNUM Эффективность первой российской тест-системы, разработанной для определения COVID-19, не изменилась. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 9 декабря на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

Анна Попова Дарья Драй © ИА REGNUM

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Попова напомнила, что первую тест-систему разработал в начале января 2020 года научный центр «Вектор». На это ушло семь дней.

«Сегодня она так же работает и так же эффективна как и прежде», — сказала глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, Попова заявила также, что в России продолжает преобладать штамм коронавируса «Дельта».

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