Казань, 9 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В столице Татарии медицинским работникам посвятили сквер. Территория с таким названием появилась на пересечении улиц Николая Ершова и Чехова, сообщает городская администрация.

Пабло Пикассо. Медик. 1907

В постановлении исполкома Казани говорится, что общественному пространству в Вахитовском районе Казани присвоено новое название — сквер медицинских работников. Он расположен вблизи университетской клиники, института фундаментальной медицины и биологии КФУ (Казанский федеральный университет) и станции скорой медицинской помощи, уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, на территории Сеченовского университета в Москве открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19».

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