Лондон, , 12:05 — REGNUM Во время торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась почти до $1150 за тысячу кубометров. Это 9 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, при открытии торговой сессии цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $1151 за тысячу кубометров.

При этом общее снижение цены на газ в Европе с момента закрытия торгов накануне составляет более 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил, что заполнение газовых хранилищ в странах Западной Европы продолжает находиться на рекордно низком уровне, в результате чего цены на газ продолжают быть высокими, а предстоящая зима, вероятнее всего, будет тяжелой.