Бразилиа, , 14:06 — REGNUM

8 подозреваемых в подготовке ограбления банка были убиты 8 декабря в Бразилии в ходе акции военной полиции в Арасе (штат Гояс). Об этом сообщает бразильское новостное агентство Estado De Minas со ссылкой на представителей военной полиции.

Полковник полиции Марсело Гранха сообщил, что группа лиц, готовящая ограбление, первой открыла огонь по прибывшему отряду военной полиции. «Мы получили информацию о планировании ограбления в Гоясе и начали операцию. На месте подозреваемые обстреляли нас, и мы ответили на агрессию», — сказал полковник.

На ферме, которую группа использовала в качестве своей базы, было обнаружено десять единиц огнестрельного оружия, в том числе три винтовки, пять пистолетов и два револьвера, а также оборудование для радиосвязи и взрывчатка. По данным полицейского расследования, группа планировала вынести 65 миллионов реалов из Банка Бразилии в городе Нова Кришас.

Читайте ранее в этом сюжете: Парагвай и Бразилия усилят борьбу с преступностью на границе