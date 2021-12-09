Бразилиа, 9 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум.

8 подозреваемых в подготовке ограбления банка были убиты 8 декабря в Бразилии в ходе акции военной полиции в Арасе (штат Гояс). Об этом сообщает бразильское новостное агентство Estado De Minas со ссылкой на представителей военной полиции.

Prima-tv.ru

Полковник полицииМарсело Гранха сообщил, что группа лиц, готовящая ограбление, первой открыла огонь по прибывшему отряду военной полиции. «Мы получили информацию о планировании ограбления в Гоясе и начали операцию. На месте подозреваемые обстреляли нас, и мы ответили на агрессию», — сказал полковник.

На ферме, которую группа использовала в качестве своей базы, было обнаружено десять единиц огнестрельного оружия, в том числе три винтовки, пять пистолетов и два револьвера, а также оборудование для радиосвязи и взрывчатка. По данным полицейского расследования, группа планировала вынести 65 миллионов реалов из Банка Бразилии в городе Нова Кришас.