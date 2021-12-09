Москва, 9 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Персональное поздравление с днём Героев Отечества от активистов Российского движения школьников (РДШ) получил 8 декабря российский пилот гражданской авиации, командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший успешную аварийную посадку под Жуковским 15 августа 2019 года, герой РФ Дамир Юсупов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Перед вылетом в Польшу, ребята встретили летчика в аэропорту Шереметьево, где вручили ему подарки, а также пригласили на иммерсивный мюзикл РДШ «Zumer», премьера которого состоится 15 и 16 декабря в Москве.

«Спасибо большое! Очень приятно, что в столь ранее утро вы, не беспокоясь за свое здоровье, свой сон… Молодцы! Очень приятно, что вы помните не только меня, помните героев нашей страны, героев Отечества, помните историю, сохраняете историю, сохраняете традиции», — сказал Юсупов.

Отметим, РДШ — общероссийская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Указ о её создании 29 октября 2015 года подписал президент России Владимир Путин.