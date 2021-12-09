Барнаул, , 12:03 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), поддержавшие большинством голосов правительственные законопроекты о введении QR-кодов, вместе с отзывом направляют в Госдуму РФ свои замечания. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщилзаместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько. Его слова цитирует официальный сайт алтайского парламента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Мы, по сути, выступаем за четкое урегулирование сложившихся правоотношений. Законопроект не о QR-кодах, это документ о порядке работы в период сложной эпидемиологической обстановки. Обсуждение законопроекта прошло на многих площадках, оно было непростым, звучали самые разные мнения. Формируя предложения к нашему отзыву, мы постарались их учесть», — пояснил вице-спикер.

Среди предложений, состоящих из 11 пунктов, предлагается, в частности, дополнить перечень документации справкой о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки и справкой о диагностическом титре антител к коронавирусной инфекции. Количество антител в этом случае должны определить специалисты.

Также депутаты предлагают установить на федеральном уровне перечень объектов, организаций и мероприятий для посещения которых требуется предъявление QR-кода, предоставив главе региона полномочия по расширению данного перечня на территории конкретного субъекта, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании рекомендаций главного санитарного врача субъекта РФ.

Напомним, предложенные изменения в федеральное законодательство предполагают введение прохода в общественные места по QR-коду на длительный период. С 1 февраля по 1 июня 2022 года граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест обязаны будут предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.

Большинство депутатов АКЗС эту инициативу поддержали, несмотря на то, что алтайские предприниматели написали уже два коллективных письма в адрес законодателей с призывом об обратном.

«Предприниматели несут гигантские убытки, многие находятся на грани закрытия, деятельность некоторых бизнес направлений полностью парализована, что однозначно даст отсроченный отрицательный эффект для всей экономики края и страны», — написал автор обращения и председатель союза Юрий Фриц.

Читайте также: На Алтае сотни предпринимателей вновь выступили против QR-кодов

Читайте также: Алтайский край поддержал правительственный законопроект о QR-кодах