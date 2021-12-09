Москва, , 12:03 — REGNUM В топ-3 наиболее часто устанавливаемых и используемых приложений для смартфонов, которые за последнее время пользуются жители России, вошли «Госуслуги» (62%), «ВКонтакте» (59%), и «Почта Mail.ru» (56%), приводит данные ВЦИОМ.

Приложение в мобильном

Менее популярные приложения — «МойОфис Документы» (47%), «OK Live» (39%), «Новости Mail.ru» (38%). Из 13 мобильных приложений, рекомендованных правительством России к установке, интерес граждан вызывают лишь два — «ВКонтакте» и «Госуслуги».

Приложением «ВКонтакте» за последние три месяца пользовались 79%, «Госуслуги» — 58%. При этом даже те, кто не устанавливал приложения на свой смартфон, пользуются этими сервисами через браузер (52%).

Онлайн-опрос проведен 18 ноября 2021 года. Опрошены 2000 пользователей смартфонов в РФ 18−50 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

ИА REGNUM ранее сообщало, мобильным приложением с наибольшим количеством загрузок по итогам 2020 года стала социальная сеть TikTok.

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