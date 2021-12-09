Москва, , 12:02 — REGNUM За последние сутки от коронавирусой инфекции и её осложнений скончался 1181 человек, сообщили 9 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Смертность от ковида сохраняет стабильность, днём ранее в стране умерли 1179 заболевших. Общее число летальных исходов с начала пандемии, по информации оперштаба, достигло 286 004.

В Москве за сутки скончались 92 ковид-пациента, в Санкт-Петербурге — 54, в Подмосковье — 50, в Воронежской области — 39.

Российские врачи выписали за сутки 35 794 заболевших COVID-19. Всего смогли победить инфекцию более 8,6 млн человек, публикует данные штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 30 209 случаев.