Лос-Анджелес, США, , 12:03 — REGNUM Американская актриса Кристина Риччи родила второго ребёнка. Об этом артистка сообщила 9 декабря в личном Instagram-аккаунте.

Кристина Риччи Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/tv/CXPEndvBmXa/

Актриса назвала новорожденную дочь Клио. «Мы так в неё влюблены. А ещё у неё самый невероятный папа, какого только можно вообразить», — подписала публикацию Риччи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своей беременности Кристина Риччи рассказала в августе 2021 года. В октябре актриса вышла замуж за отца будущего ребёнка, парикмахера Марка Хэмптона.

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