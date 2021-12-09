Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM Сити-менеджеру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко посоветовали погасить скандал на водоканале с помощью сотрудников ФСБ. На такие меры предложил пойти руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это была огромнейшая ошибка — передать крупное предприятие, влияющее на жизнь такого огромного города, в частные руки. <…> На месте главы администрации Ростова Алексея Логвиненко я бы направил в ФСБ письмо о том, что в связи с создавшейся ситуацией стратегическое предприятие города создаёт угрозу жизни ростовчан. Если люди не хотят понимать по-хорошему, то нужно провести силовую операцию», — цитирует депутата портал donnews.ru.

По мнению Косинова, не исключено, что от действий бывшего руководителя предприятия могут быть более тяжкие последствия, чем можно представить.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону бывший руководитель АО «Ростовводоканал» Дмитрий Кубрак почти месяц не покидает кабинет в здании на улице Максима Горького. При этом юридически он лишён этой должности. Ростовчане уверены, что прошлое руководство предприятия пытается замести следы и уничтожить документы, которые могут лечь в основу уголовных дел.

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