Краснодар, , 11:59 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 677 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 декабря. Это на 20 случаев больше, чем было зарегистрировано накануне, 8 декабря. Таким образом, в регионе вновь наблюдается увеличение прироста ковид-пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лидирует по данным за минувшие сутки Краснодар — там выявили 274 случая заражения, на втором месте Динский район — 59 случаев, на третьем — Сочи, где заболели 33 человека.

Всего с начала пандемии на территории Кубани подтверждено уже 105 435 случаев COVID-19. Выздоровели из общего числа 81 083 человека, за минувшие сутки выписаны 778 пациентов. В то же время за сутки в регионе скончались 29 человек с коронавирусом, общее число жертв инфекции в регионе — 9 254 пациента.

На утро 9 декабря в стационарах находятся 5 306 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 2947 пациентов диагноз подтверждён. В тяжёлом состоянии на ИВЛ 101 жителей, на ЭКМО — пять пациентов.