Красногорск, , 12:03 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 9 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1616 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 238 случаев меньше аналогичного показателя 8 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1854 человек, а днем ранее — у 2208 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 9 декабря в России было выявлено 30 209 новых случаев заражения коронавирусом.

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