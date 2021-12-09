* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:02 — REGNUM Масштабная антитеррористическая операция проводится в Ираке. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает информационное агентство Shafaq.

Военные Ирака Raad Azeze

По данным журналистов, силовики арестовали 13 боевиков группировки ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительным данным, арестованные принадлежали к «спящим ячейкам» — легализовали свой статус с правительством страны и ожидали указаний командования группировки. Аресты проходили в ряде регионов страны: в Багдаде, провинциях Киркук, Анбар Салах-ад-Дин, Нейнава и Дияла.

«Сегодня наши сотрудники начали операцию в столице Багдаде, в районах Тармия, Радвания и Таджи, где были арестованы три лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из которых участвовал в трусливых и вероломных операциях против офицеров в сил безопасности. В ходе второй операции они арестовали полевого командира и одного из его соратников на окраине Киркука; затем они провели третью операцию в провинции Анбар, в результате которой были арестованы четыре члена организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в Антитеррористической службе Ирака.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.