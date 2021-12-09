Москва, , 11:54 — REGNUM Высказывание сенатора США от Республиканской партии Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») считает авантюристским и безответственным, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Такие заявления свидетельствуют о незнании соответствующих норм международного права, говорят о подмене понятий и одновременно показывают безответственное и авантюристское отношение к собственному народу», — полагает Швыткин.

По его мнению, после подобных заявлений высокопоставленных лиц США, странам Европы и другим стран следует задуматься о том, чтобы их действия были направлены на поддержание интересов их собственного народа, а не руководства США.

Вместе с тем по словам президента США Джо Байдена, отправки американского контингента на Украину не планируется, даже при том, что действия России близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство.

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