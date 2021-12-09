Ярославль, 9 декабря 2021, 11:54 — REGNUM Житель Ярославля просит прекратить продажу красной икры на улицах города. Об этом он написал на странице врио губернатора области Михаила Евраева в социальной сети, сообщает ЯрНьюс.
Мужчина рассказал, что накануне Нового года в городе торговать красной икрой начали прямо на улицах. Качество продукции вызывает у горожан сомнение.
Автор обращения надеется, что после обращения к губернатору продавцами икры займётся полиция. Отметим, что уличная торговля в Ярославле разрешена только на специально выделенных ярмарках.