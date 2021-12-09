Ярославль, 9 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Житель Ярославля просит прекратить продажу красной икры на улицах города. Об этом он написал на странице врио губернатора области Михаила Евраева в социальной сети, сообщает ЯрНьюс.

Puschinka Красная икра

Мужчина рассказал, что накануне Нового года в городе торговать красной икрой начали прямо на улицах. Качество продукции вызывает у горожан сомнение.

«По всему городу появились лотки, с которых торгуют икрой и маслом! В Роспотребнадзор отказали принять обращение, мол, этим должны заниматься в полиции! Срочно уберите их с улиц! Торгуют контрафактом, который добыт незаконным промыслом, при этом ведут незаконную предпринимательскую деятельность в виду отсутствия ККТ. Позорище!», — пишет ярославец.

Автор обращения надеется, что после обращения к губернатору продавцами икры займётся полиция. Отметим, что уличная торговля в Ярославле разрешена только на специально выделенных ярмарках.