Москва, , 11:53 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 30 209 случаев. Об этом 9 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный прирост заражений в России продолжает снижаться. Днём ранее в стране выявили 30 752 носителей вируса. При этом суммарное количество выявленных случаев в стране с начала пандемии достигло, по данным штаба, 9 925 806.

Новые заражения были обнаружены во всех регионах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва — 2948 случаев, Санкт-Петербург — 2111, Подмосковье — 1616, а также Самарская область и Красноярский край — 749 и 729 случаев соответственно.