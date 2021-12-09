Москва, , 11:52 — REGNUM Главным арбитром матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом» назначен Сергей Карасёв. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сергей Карасёв Шуклин Евгений

Помогать Карасёву будут лайнсмены Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй назначен Павел Шадыханов, инспектором — Эдуард Малый.

Отвечать за систему видеоповторов VAR будут Владимир Москалёв и Игорь Демешко.

Напомним, матч «Динамо» — «Зенит» состоится в Москве 12 декабря. В настоящее время «Зенит» является лидером РПЛ с 37 очками. «Динамо» отстаёт на два очка и идёт вторым.