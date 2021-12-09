Мадрид, , 11:52 — REGNUM Заявления экс-короля Испании Хуана Карлоса I о том, что он хотел бы вернуться в родную страну, но лишь при условии прекращения уголовного преследования в его отношении, свидетельствуют о его неподобающем поведении. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает агентство EFE.

Экс-король Испании Хуан Карлос I Irekia

По её словам, если есть юридическая ответственность, то «ему придется ее принять», хотя в случае с иском о предполагаемых домогательствах, поданным Коринной Сайн-Витгенштейн-Сайн, решение будет принимать английская судебная система.

Ранее, 6 декабря, Высокий суд в Лондоне начал рассмотрение дела, возбужденного Коринной Сайн-Витгенштейн-Сайн, бывшей любовницей Хуана Карлоса I, против почетного короля Испании за то, что с 2012 года она якобы стала жертвой домогательств с его стороны.

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