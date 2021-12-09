Варна, Челябинская область, , 11:52 — REGNUM Прокуратура Челябинской области организовала проверку по информации о возможных нарушениях законодательства при организации образовательного процесса в гимназии села Варны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Форма прокурора

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Ранее сотрудники учреждения пожаловались губернатору Алексею Текслеру на условия обучения. Они заявили, что в помещении продувает окна, а дети вынуждены учиться в верхней одежде.

К прокурорской проверке привлечены специалисты контрольно-надзорных органов. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие исчерпывающие меры прокурорского реагирования.