Варна, Челябинская область, 9 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по информации о возможных нарушениях законодательства при организации образовательного процесса в гимназии села Варны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Vsemetri.com Форма прокурора

Ранее сотрудники учреждения пожаловались губернатору Алексею Текслеру на условия обучения. Они заявили, что в помещении продувает окна, а дети вынуждены учиться в верхней одежде.

К прокурорской проверке привлечены специалисты контрольно-надзорных органов. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие исчерпывающие меры прокурорского реагирования.