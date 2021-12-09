Новый Некоуз, Ярославская область, 9 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Некоузском районе Ярославской области осудят бывшего бухгалтера детского сада, которая в течение двух лет начисляла себе завышенную зарплату. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Gorspravka09.ru Суд

Женщина повышала себе зарплату за счёт внесения недостоверных сумм в платёжные документы. Общий ущерб от её действий оценили в 88 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители уже закончили расследование и передали дело в суд. Помимо статей о мошенничестве и служебном подлоге к женщине так же предъявлен иск о возврате незаконно полученных денег.