София, , 11:50 — REGNUM Сотрудники Клиники анестезиологии и реанимации (КАР) софийской Университетской больницы «Александровская» — одного из крупнейших медучреждений Болгарии — объявили о начале голодовки в знак недовольства низкими зарплатами и жестким графиком работы специалистов. Об этом 9 декабря сообщило Болгарское телевидение.

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Организаторы протестной акции потребовали увольнения руководителя КАР профессора Атанаса Темелкова, который, по их мнению, «не в состоянии организовать деятельность вверенной ему структуры».

»Мы работаем в условиях неопределенности и постоянных изменений установленного ранее плана, — отмечено в документе медиков. — При круглосуточной нагрузке врачи и средний медперсонал получает минимальное жалование. Этой практике должен быть положен конец».

По словам активистов, если А. Темелков добровольно не сложит с себя полномочия, из клиники уволятся сотни ведущих специалистов. Акцию поддержало руководство профсоюза болгарских медиков «Защита».

Тем не менее, в руководстве УБ «Александровская» заявили, что предпосылок для каких-либо протестных мероприятий в структуре нет. «Речь идет о внутреннем конфликте главы отделения с подчиненными, — говорится в пресс-релизе директората больницы. — Создавать напряженность накануне Рождественских и новогодних праздников в условиях пандемии коронавируса недопустимо».