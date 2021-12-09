Вашингтон, , 11:53 — REGNUM HBO Max опубликовал первый кадр со съёмок спецвыпуска «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс». Фото доступно в Twitter-аккаунте сервиса с 9 декабря.

Гарри Поттер с друзьями Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания

https://twitter.com/hbomax/status/1468758545881452544

«Как будто они никогда не уходили», — говорится в подписи к фото, на котором изображены главные актёры серии фильмов о мальчике-волшебнике. Премьера шоу состоится 1 января 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в спецпрограмме помимо Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон примут участие актёры Хелена Бонем-Картер, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт и другие. Однако на съёмки шоу не пригласили автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

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