Варшава, , 11:49 — REGNUM Министр климата Польши Анна Москва считает, что Европейской комиссии есть достаточное количество аргументов для того, чтобы немедленно начать антимонопольное расследование против российской компании «Газпром». Она заявила об этом 9 декабря в эфире Польского радио.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении Газпрома», — сказала она.

Также Москва добавила, что она в скором времени проведет встречу с еврокомиссаром по энергетике, на которой будет говорить об этом.

«На наш взгляд, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить это разбирательство», — добавила министр климата Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря новый министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что польские власти обратились в Еврокомиссию с требованием начать антимонопольное расследование против Газпрома.