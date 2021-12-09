Рига, , 12:03 — REGNUM Латвийский сейм (парламент) дал согласие на начало уголовного преследования депутата Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Решение было принято 9 декабря на заседании парламента, которое транслировалось на его сайте.

Сейм Латвии Saeima.lv

За выдачу Адамсонса, бывшего министра внутренних дел, бывшего члена оппозиционной социал-демократической партии «Согласие», проголосовали 60 из 100 депутатов, ещё 18 — выступили против. Запрос об уголовном преследовании исходил от Генпрокуратуры Латвии.

Против преследования депутата выступила фракция «Согласие». Адамсонсу инкриминируют шпионаж, а также совершение преступлений, связанных с мошенничеством и незаконным оборотом оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Служба государственной безопасности Латвии задержала Адамсонса в июне по подозрению в шпионаже в пользу России.

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