Омск, , 11:48 — REGNUM Стали известны результаты голосования членов конкурсной комиссии за кандидатов в мэры Омска. В финал борьбы за место главы города вышли 52-летний генеральный директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест и глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передаёт 9 декабря «Новый Омск», Шелеста поддержали 13 человек, Ефименко — 11.

Решающее голосование должно состояться 14 декабря.

По одному голосу получили следующие кандидаты: Алексей Байков («Коммунисты России»), Алексей Невзгодов (ЛДПР), Михаил Федотов (КПРФ). У остальных кандидатов — по нолям.

Всего в списке кандидатов было 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина, занимавшая пост мэра Омска, в сентябре 2021 года по итогам выборов стала депутатом Госдумы. Исполняющим обязанности главы города стал первый заммэра Евгений Фомин.

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