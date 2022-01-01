Москва, , 02:40 — REGNUM Больше всего жители России в новом 2022 году ожидают от работы повышения зарплаты (55%), стабильность (33%) и адекватное руководство 27%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

За работой Цитата из к/ф «Всё лучшее впереди». реж Ван Цзин. 2020. Китай

Для 26% работников в наступившем году важен карьерный рост, для 19% — новые и интересные задачи. Улучшения условий труда ожидают 16% трудящихся, изменения системы мотивации — 15%.

В 2022 году ждет признания своих заслуг на работе 9% опрошенных, снижения нагрузки — 6%. 4% хотят улучшить взаимоотношения в коллективе. 8% работников не надеются на какие-либо изменения в работе.

Опрос проведен 9 ноября — 7 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 387 населенных пунктах.

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