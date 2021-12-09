Белград, , 12:01 — REGNUM Директор форума по этническим соглашениям, проходящего в Белграде, Душан Янич 8 декабря заявил, что Европейский союз играет вспомогательную роль в диалоге Белграда и Приштины, поддерживая и облегчая диалог, однако не выступает в роли арбитра и не навязывает выполнение соглашений.

Сербия и Косово Bože pravde

Именно поэтому давление на Косово по вопросу о создании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством оказывается лишь риторическим, отметил он.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с 2014 года в ЕС перестал работать офис по реализации соглашений, и с тех пор больше не составляются отчеты о выполнении Брюссельских соглашений Сербией и Косово.

Янич назвал непозволительным вмешательством в диалог попытки Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля настоять на необходимости формирования Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Косово на встрече с премьер-министром Косово Альбином Курти 7 декабря. Напомним, Курти вступил в публичную конфронтацию с главой внешней политики ЕС по этому вопросу.

Напомним, согласно Брюссельскому соглашению 2013 года должна быть создана Ассоциация муниципалитетов с сербским большинством в Косово. Таких муниципалитетов 10 — это Северная Митровица, Клокот, Партеш, Ранилуг, Грачаница, Звечан, Зубин Поток, Новоберда, Лепосавич и Штерпца. Высшим органом организации должен был стать парламент, задачей Ассоциации должна стать защита коллективных интересов муниципалитетов в сфере образования, здравоохранения, городского и сельского планирования и экономики.

Конституционный суд Косово в декабре 2015 года принял решение о том, что Ассоциация должна быть создана в соответствии с соглашением именно 2013 года, при этом создание Ассоциации с исполнительными полномочиями, то есть принципы создания Ассоциации, принятые в 2015 году, были признаны противоречащими конституции Косово.

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