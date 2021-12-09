Москва, 9 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году признан полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба клуба.

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Захарян стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается Детской футбольной лигой (ДФЛ) имени Виктора Горлова.

Победителя определяли путём голосования среди руководителей и тренеров клубов РПЛ, тренеров юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, а также журналистов и представителей организаций, занимающихся развитием футбола.

Захарян поставили на первое место 64 из 100 опрошенных экспертов. Всего он набрал 445 баллов.

Второе место занял нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312). Замкнул тройку форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). Четвёртым стал полузащитник «Спартака» Наиль Умяров (160). На пятом месте расположился хавбек «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).