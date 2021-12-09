Мариб, Йемен, , 11:47 — REGNUM Ожесточённые боевые действия продолжаются в йеменской провинции Мариб. Об этом 9 декабря сообщает йеменский правительственный телеканал Belqees-TV.

Последствия бомбардировки. Йемен Almigdad Mojalli

Повстанцы ведут боевые действия против правительственных войск, стремясь взять под контроль всю территорию провинции.

По данным журналистов, в результате попадания ракеты повстанцев по лагерю беженцев погибли трое детей и одна женщина. Не менее десяти человек получили ранения. Правительственные войска нанесли ответный удар по позициям повстанцев в районе города Умм-Риш, южнее Мариба.

Также телеканал сообщил, что ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ возобновили нанесение авиаударов по столице Йемена — городу Сана.

«Операция проводится в ответ на угрозы и враждебные действия противника, и попытки атаковать мирное население» — цитирует Belqees TV официальное заявление сил арабской коалиции.