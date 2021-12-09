Москва, 9 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В рамках ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США повысит в среднесрочной перспективе учетную ставку с текущих 0,25% до максимум 2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Здание ФРС в Вашингтоне

«Эта ставка складывается по результатам операций ФРС с казначейскими облигациями, и большее повышение просто категорически увеличит процентные расходы федерального бюджета США и его дефицит», — сказал Ануреев.

По его словам, спрогнозированное укрепление доллара носит небольшой, локальный, циклический характер относительно других резервных валют, что с разной амплитудой происходит последние сорок лет.

«С еще большей амплитудой меняются выраженные в долларах мировые цены на сырьевые товары. Поэтому само по себе цикличное колебание курса доллара менее важно для российской экономики по сравнению с начавшимся снижением мировых цен на металлы и вероятным снижением цен на нефть», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс доллара к рублю 9 декабря находится в равновесии.