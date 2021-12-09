Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Американский Институт цвета Pantone выбрал новый оттенок синего PANTONE 17−3938 Very Peri главным цветом 2022 года, сообщается в Twitter организации.

https://twitter.com/pantone/status/1468739311696756736

«Цвет наступающего года отражает происходящее в глобальной культуре и выражает то, на что люди пытаются получить ответ», — сообщила вице-президент компании Лори Прессман.

Сочетающий оттенки синего и фиолетово-красного PANTONE 17−3938 Very Peri демонстрирует жизнерадостность и динамичное присутствие, поощряющие творческое самовыражение, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, главным цветом 2020 года Pantone называл классический синий. Сразу два цвета объявлялись основными в 2016 году. Институт цвета Pantone считают наиболее авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.