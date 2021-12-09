Сеул, , 11:43 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 45 491 человек. Об этом 9 декабря сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 9 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 822 222 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 83,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 51 372 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 509 745 человек. Уровень полной вакцинации составил 80,8%.

«Бустерную» дозу получили 299 154 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 4 843 497 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7102 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 496 584.

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