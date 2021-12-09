Москва, , 11:42 — REGNUM Очередной раунд консультаций по визовым вопросам между Россией и США пройдет в конце года, его дата в настоящее время обсуждается. Об этом 9 декабря сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

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«Обсуждается дата. В декабре точно, до нового года еще один раунд состоится», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что поручения по итогам переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые прошли 7 декабря, прорабатывает в настоящее время МИД РФ.